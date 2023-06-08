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В Баку и Шамахы оштрафованы главы муниципалитетов, представитель ИВ и директор ресторана

В Баку и Шамахы оштрафованы главы муниципалитетов, представитель ИВ и директор ресторана В Баку и Шамахы главы муниципалитетов, представитель исполнительной и директор ресторана оштрафованы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.
Происшествия
8 июня 2023 г. 15:34
В Баку и Шамахы оштрафованы главы муниципалитетов, представитель ИВ и директор ресторана

В Баку и Шамахы главы муниципалитетов, представитель исполнительной и директор ресторана оштрафованы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что 5 июня в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД на территориях города Баку и Шамахинского района, было установлено, что не были соблюдены требования по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов, бытовые отходы бросались вне контейнеров, были выявлены факты непредназначенного сброса бытовых, технических и сточных вод (на поля, улицы, сети связи и энергокоммуникаций).

За нарушение требований статей 271, 266.3 и 262.2.3 Кодекса об административных правонарушениях представитель исполнительной власти по поселку Зыг Сураханского района города Баку, главы муниципалитетов поселков Сабир, Хаяли, Медресе и Шахрияр в Шамахинском районе, директор ресторана "Серин Мешя" в поселке Шарадил, должностное лицо в поселке Авахлы и 2 физических лица в поселке Сабир были подвергнуты административному наказанию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı və Şamaxıda bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndəsi, restoran direktoru cərimələnib

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