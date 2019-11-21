 Наверх

В Баку двое детей ошпарились кипятком

В Баку двое детей ошпарились кипятком

В Баку три человека, из которых двое - малолетние дети, ошпарились кипятком и получили ожоги. 

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в жилом массиве "Сюдчюлюк совхозу" в поселке Бина Хазарского района.

Как сообщили Report в Минздраве, информация о трех лицах, получивших ожоги, поступила в скорую помощь в 22.32: "Прибывшая в жилмассив "Сюдчюлюк совхозу" бригада врачей доставила 32-летнюю женщину, 3-летнего мальчика и 5-летнюю девочку в ожоговое отделение больницы №5. Врачи поставили им диагноз термический ожог нижних конечностей второй и третьей степени".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!