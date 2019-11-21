В Баку двое детей ошпарились кипятком

В Баку три человека, из которых двое - малолетние дети, ошпарились кипятком и получили ожоги.

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в жилом массиве "Сюдчюлюк совхозу" в поселке Бина Хазарского района.

Как сообщили Report в Минздраве, информация о трех лицах, получивших ожоги, поступила в скорую помощь в 22.32: "Прибывшая в жилмассив "Сюдчюлюк совхозу" бригада врачей доставила 32-летнюю женщину, 3-летнего мальчика и 5-летнюю девочку в ожоговое отделение больницы №5. Врачи поставили им диагноз термический ожог нижних конечностей второй и третьей степени".