В Баку друг нанес другу травмы отверткой

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку ссора между двумя друзьями завершилась нанесением одним из них другому ранений тупым предметом.

Как передает Report, инцидент имел место на улице Насиреддина Туси в поселке Амирджан.

Хашимзаде Азеру Ахмедага оглу 1982 г.р. нанесены другом в разные части тела колото-режущие ранения. Он госпитализирован из-за большой кровопотери.

По факту Сураханским районным управлением полиции ведется расследование.