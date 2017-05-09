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    В Баку друг нанес другу травмы отверткой

    Пострадавший госпитализирован из-за большой кровопотери

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку ссора между двумя друзьями завершилась нанесением одним из них другому ранений тупым предметом.

    Как передает Report, инцидент имел место на улице Насиреддина Туси в поселке Амирджан.

    Хашимзаде Азеру Ахмедага оглу 1982 г.р. нанесены другом в разные части тела колото-режущие ранения. Он госпитализирован из-за большой кровопотери.

    По факту Сураханским районным управлением полиции ведется расследование. 

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