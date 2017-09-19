В Баку дорожная полиция оказала помощь женщине-водителю, узнавшей о смерти дочери за рулем - ВИДЕО

© Foto: Report.az

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Баку дорожная полиция оказала помощь женщине-водителю, узнавшей о смерти дочери за рулем.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Насиминском районе, близ станции метро "20 Января".

Двигавшийся по проспекту Зии Буньядова автомобиль марки Mitsubishi с государственным номерным знаком "10-VE-337" под управлением женщины-водителя резко затормозил посреди дороги. Женщина вышла из автомобиля, попросив помощи у других водителей в управлении автомобилем. Причиной такого поведения стало известие о смерти ее дочери в колледже, где девушка получала образование. Женщина потеряла контроль над собой от полученного известия. Помощь ей оказали патрулирующие на территории сотрудники 5-го взвода дорожной патрульной службы на автомобиле с государственным номерным знаком 99-YP-495.

Младший сержант Илькин Маликов сел за руль автомобиля и при сопровождении автомобиля ДПС под управлением старшего сержанта Алескера Джавади доставил женщину в Бакинский колледж управления и технологии. На месте стало известно, что молодая девушка не скончалась. В колледж были вызваны сотрудники Бакинской станции скорой неотложной помощи. Молодая девушка, известие о смерти которой распространилось, пришла в себя. Женщина поблагодарила сотрудников ДПС.

Отметим, что девушка долгие годы страдает эпилепсией.