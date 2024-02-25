В Баку найдена боевая граната

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов на улице Гачаг Наби Хатаинского района Баку.

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов на улице Гачаг Наби Хатаинского района Баку.

Как передает Report, в связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты соответствующие меры безопасности на территории. При осмотре места происшествия установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой 1 гранату PQ-2, пригодную к боевому применению.

Боеприпас был вывезен с территории для утилизации специалистами группы Службы спасения особого риска.

Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.