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В Баку будут судить обвиняемого в присвоении зарплат главврача горбольницы

В Баку будут судить обвиняемого в присвоении зарплат главврача горбольницы В Баку завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего главврача Объединенной городской больницы №23 Расула Бахшалиева, его заместителя Зиньят Исмаиловой, а также Афет Ибрагимовой и Али Алиева, обвиняемых в присвоении крупной суммы денег.
Происшествия
25 октября 2021 г. 10:45
В Баку будут судить обвиняемого в присвоении зарплат главврача горбольницы
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В Баку завершено следствие по уголовному делу в отношении бывшего главврача Объединенной городской больницы №23 Расула Бахшалиева, его заместителя Зиньят Исмаиловой, а также Афет Ибрагимовой и Али Алиева, обвиняемых в присвоении крупной суммы денег.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, по итогам проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что, вступившие в сговор Зиньят Исмаилова и занимавший до 13 апреля 2021 года должность главврача больницы Расул Бахшалиев вместе с медсестрой Афет Ибрагимовой и работником больницы Али Алиевым с 2015 года обналичивали и присваивали заработную плату 36 медработников, не посещавших работу. В общей сложности они присвоили денежные средства в размере 626 тыс. 844 манатов.

На основании полученных по делу доказательств Расул Бахшалиев, Зиньят Исмаилова, Афет Ибрагимова и Али Алиев были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 179.4, 308.2, 313 УК АР. Дело передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия был обеспечен возврат в госбюджет материального ущерба в размере 321 330 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq baş həkimin cinayət işi ilə bağlı məlumat yayıb

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