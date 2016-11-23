В Баку автомобиль сбил водителя машины скорой помощи, выехавшей на вызов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Баку водителя машины скорой помощи, выехавшей на вызов, сбил автомобиль.

Как сообщает Report, ДТП произошло в Гарадагском районе.

Согласно информации, машина скорой помощи на основании вызова, поступившего на станцию скором помощи №4, выехала по направлению к торговому центру "Сядяряк". Бригада вышла из автомобиля для того, чтобы помочь потерпевшему, упавшему на улице. Водитель скорой помощи Нифталиев Фархад Гейбат оглу (1964 гр.) также вышел из машины, в это время его сбил автомобиль.

Ф.Нифталиев с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в больницу на другой машине скорой помощи, вызванной на место происшествия.

По факту проводится расследование.