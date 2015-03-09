В Баку автобус совершил ДТП - ФОТО

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Высокая скорость привела к тяжелому ДТП в поселке Бадамдар.

Как сообщает Report, превысивший скорость водитель следующего по маршруту №86 пассажирского автобуса марки "Daewoo" врезался в автомобиль "KIA", который в результате аварии полностью деформировался. Водитель "KIA" был госпитализирован в Клинический медицинский центр с травмами легкой степени тяжести. В результате ДТП серьезные повреждения получили еще два автомобиля - инкассаторская машина и автомобиль марки "Opel".

Водители транспортных средств были доставлены в Сабаильское РУП для дачи показаний.

ДТП расследуется.