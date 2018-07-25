В Баку арестован водитель автобуса, принимавший наркотики за рулем

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ "В Баку арестован водитель автобуса, житель Масаллинского района Тагиев Илькин Алисафтар оглы 1984 г.р. принимавший за рулем наркотические средства".

Об этом Report сообщил заведующий отделом по пропаганде безопасности дорожного движения и связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, водитель автобуса маршрутной линии № 202 с государственным номерным знаком 10-XX-144, находясь за рулем, совершил непонятные и опасные действия:

"Всю дорогу водитель пытался что-то сделать с сигаретной бумагой. Во время движения автобуса он подверг опасности жизнь пассажиров. Кроме того, он неэтично разговаривал с пассажирами в салоне. Такое поведение наблюдалось примерно 15 минут".

В.Асадов отметил, что распространившаяся 23 июля информация тут же была взята под контроль:

"Было дано поручение остановить автобус с госзнаком 10-XX-144. Водитель был задержан примерно в 15:00 на улице Джафара Хандана в Биагадинском районе. Во время задержания от внимания сотрудников полиции не ускользнуло, что водитель не предъявляет документы, ведет себя подозрительно. Водитель был приглашен на медосмотр. Медосмотр установил, что водитель находится под воздействием алкоголя и наркотических средств, был составлен протокол".

Начальник отдела сообщил, что было также установлено, что он лишен права управлять транспортными средствами с 09.04.2018. Кроме того, он работал на маршруте № 202 по договору:

"Все собранные материалы в отношении Тагиева Илькина Алисафтар оглы были переданы в Бинагадинский районный суд. Судья вынес решение об аресте на 1 месяц в административном порядке и лишения права управления транспортными средствами еще на год. Кроме того, административный арест на 15 дней применен в отношении начальника колонны, закрывавшего глаза на правонарушения Гурбанова Октая Алисафдар оглы 1981 г.р. Они оба были освобождены от занимаемых должностей. "

Отметим, что маршрутная линия № 202 принадлежит ООО Çinar Trans.