 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку арестован мужчина, подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетнего ребенка - ОФИЦИАЛЬНО

    Необходимые следственные действия по делу продолжаются

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Баку арестован мужчина, подозреваемый в совершении преступления против малолетнего ребенка.

    Об этом Report сообщили в Бакинской городской прокуратуре.

    Отмечается, что 8 августа в Сабаильской районной прокуратуре по ст. 150.3.3 УК было возбуждено уголовное дело в отношении Аббаса Мурада 1983 г.р., совершившего в отношении проживающей в Баку малолетней Нигяр Гусейновой (имя и фамилия условные) действия сексуального характера.

    По делу была назначена судмедэкспертиза, допрошены свидетели и проведены другие неотложные следственные действия. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий А.Мурад был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица.

    Решением районного суда в его отношении избрана крайняя мера пресечения в виде ареста.

    Необходимые следственные действия по делу продолжаются. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi