В Баку 78-летний преподаватель БГУ получил тяжелую травму, выпав из автобуса

Преподаватель кафедры социологии Бакинского государственного университета, 78-летний Фазиль Вахидов серьезно пострадал, выпав из автобуса.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде.

Ф.Вахидов заходил в автобус, курсирующий по маршруту №39, когда водитель неожиданно тронулся с места. Ф.Вахидов упал и получил серьезную травму. Он был размещен в одну из частных клиник и прооперирован.

Фазиль Вахидов родился в 1941 году, работает в БГУ с 1970-го года. Кандидат философских наук, а с 1974 года – доцент БГУ. В 2007году был удостоен звания "Учитель года".

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 25 ноября 2019 года Ф.Вахидов был награжден орденом "Эмек" ("Труда") третьей степени.