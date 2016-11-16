В Баку 58-летний мужчина нанес себе ножевые ранения

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе 58-летний мужчина пытался покончить с собой, нанеся себе ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Ени Сураханы.

Абдулла Гусейнов 1958 г.р. нанес себе дома несколько ножевых ранений. Потерявший много крови мужчина был доставлен соседями в больницу. Его состояние расценивается как средней тяжести.

По предварительной версии, при попытке суицида А.Гусейнов находился в нетрезвом состоянии.

Факт расследуется Сураханским РУП.