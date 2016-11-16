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    В Баку 58-летний мужчина нанес себе ножевые ранения

    При попытке суицида он находился в нетрезвом состоянии

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе 58-летний мужчина пытался покончить с собой, нанеся себе ножевые ранения.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в поселке Ени Сураханы.

    Абдулла Гусейнов 1958 г.р. нанес себе дома несколько ножевых ранений. Потерявший много крови мужчина был доставлен соседями в больницу. Его состояние расценивается как средней тяжести.

    По предварительной версии, при попытке суицида А.Гусейнов находился в нетрезвом состоянии.

    Факт расследуется Сураханским РУП.  

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