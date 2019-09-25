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В Азербайджане в ДТП погибли три человека, двое получили ранения

В Азербайджане в ДТП погибли три человека, двое получили ранения

Органы внутренних дел Азербайджана обнародовали статистику совершённых преступлений и происшествий за сутки. 

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по "горячим следам" были раскрыты все 24 преступления, совершенные 24 сентября. Также были раскрыты три преступления, оставшиеся с предшествующих времен. 

В целом, были задержаны 18 человек, в том числе 7 находившихся в розыске. На дорогах республики произошли 3 тяжелых ДТП, в ходе которых погибли трое, двое получили ранения. По подозрению в совершении преступлений задержано 30 человек.

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