В Азербайджане сведения о коронавирусе можно будет узнать по WhatsApp

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) совместно с Программой развития ООН и местной стартап-компанией Botbox запустили WhatsApp-бот в целях оперативного и надежного круглосуточного информирования населения о коронавирусе.

Как сообщает Report, бот позволит за менее чем секунду одновременно отвечать на вопросы порядка 1 миллиона пользователей. В то же время будет предоставлена возможность на получение ежедневных статистических данных.

Возможности бота были протестированы более 10 тысяч человек и в настоящее время у программы насчитывается 2 200 подписчиков. После того, как будет отправлено приветствие на номер +130220234, пользователь получит в свое распоряжение страницу, содержащую последние новости о COVID-19, статистические данные и советы.

Следует отметить, что бот не предназначен для использования в диагностических или лечебных целях, и он не заменяет клиническое обследование и консультации у медиков. Бот доступен для граждан Азербайджана во всем мире.