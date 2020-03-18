В Азербайджане сгорел дом из-за праздничной свечи

В Азербайджане сгорел дом из-за праздничной свечи

18 марта, 2020 13:51

© istock https://report.az/storage/news/a6e83b30bcbf9ccf2cf5e866ddd951a6/9c491ad9-eb2e-4819-95b0-38e09a1dee00_292.jpg В Билясуварском районе загорелся частный дом. Как сообщает муганское бюро Report, пожар зафиксирован этой ночью в селе Хырмандалы. В частном доме местного жителя Нияза Асадова начался пожар. На место происшествия были привлечены живая сила и техника Билясуварской районной противопожарной службы. Пламя охватило две комнаты (60 кв метров) одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 130 кв метров. Пожарным удалось пресечь распространение огня на оставшуюся часть помещения. Никто не пострадал. По информации, пожар начался от зажженной праздничной свечи. По факту ведется расследование.

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