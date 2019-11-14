В Азербайджане преждевременно прекращены полномочия судьи.

Как сообщает Report, решение по этому поводу было принято на прошедшем 14 ноября заседании Судебно-правового совета.

Четверо судей получили выговор за грубое нарушение законодательства, волокитство и другие негативные действия.

За нарушение требований Этического кодекса и другие действия прекращены полномочия судьи Сураханского районного суда Рамиля Гасанова, в отношении 2 судей началось дисциплинарное производство.