В Азербайджане преждевременно прекращены полномочия судьи.
Как сообщает Report, решение по этому поводу было принято на прошедшем 14 ноября заседании Судебно-правового совета.
Четверо судей получили выговор за грубое нарушение законодательства, волокитство и другие негативные действия.
За нарушение требований Этического кодекса и другие действия прекращены полномочия судьи Сураханского районного суда Рамиля Гасанова, в отношении 2 судей началось дисциплинарное производство.
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