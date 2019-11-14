 Наверх

В Азербайджане преждевременно прекращены полномочия судьи

В Азербайджане преждевременно прекращены полномочия судьи

В Азербайджане преждевременно прекращены полномочия судьи.

Как сообщает Report, решение по этому поводу было принято на прошедшем 14 ноября заседании Судебно-правового совета. 

Четверо судей получили выговор за грубое нарушение законодательства, волокитство и другие негативные действия. 

За нарушение требований Этического кодекса и другие действия прекращены полномочия судьи Сураханского районного суда Рамиля Гасанова, в отношении 2 судей началось дисциплинарное производство. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!