В Шеки начинается процесс над обвиняемым во взяточничестве судьей

Завершилось предварительное расследование по уголовному делу бывшего судьи Загатальского районного суда Арифа Исмаилова, его советника Шахида Аллахвердиева и члена Коллегии адвокатов Мамеда Ягубова.
Как сообщает Report, уголовное дело было направлено в Шекинский суд по тяжким преступлениям.
Подготовительное слушание по делу, находящемуся в ведении судьи Нахида Мирзоева, состоится в ближайшие дни.
Отметим, что в соответствии с решением Судебно-правового совета, в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре были направлены материалы в отношении судьи Загатальского районного суда Арифа Исмаилова, полномочия которого были прекращены за грубое нарушение требований законодательства и создание условий для коррупции.
По материалам дела было возбуждено уголовное дело и в ходе следствия выяснилось, что судья Загатальского районного суда Ариф Исмаилов и его консультант Шахид Аллахвердиев при рассмотрении гражданского дела, находящегося в производстве суда, требовали взятку.
В связи с этим Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в отношении А.Исмаилова было выдвинуто обвинение по ст. 311.1 (получение взятки), а в отношении Ш.Аллахвердиева - по ст. 32.4, 312.1 (дача взятки, то есть предложение, заверение или передача должностному лицу прямо или косвенно, лично или через посредника) УК АР.
По этому делу также обвинялся Мамед Ягубов, являвшийся членом Коллегии адвокатов.
Rəşad VaqifoğluАвтор новости