В Шеки начинается процесс над обвиняемым во взяточничестве судьей

Завершилось предварительное расследование по уголовному делу бывшего судьи Загатальского районного суда Арифа Исмаилова, его советника Шахида Аллахвердиева и члена Коллегии адвокатов Мамеда Ягубова.

Как сообщает Report, уголовное дело было направлено в Шекинский суд по тяжким преступлениям.

Подготовительное слушание по делу, находящемуся в ведении судьи Нахида Мирзоева, состоится в ближайшие дни.

Отметим, что в соответствии с решением Судебно-правового совета, в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре были направлены материалы в отношении судьи Загатальского районного суда Арифа Исмаилова, полномочия которого были прекращены за грубое нарушение требований законодательства и создание условий для коррупции.

По материалам дела было возбуждено уголовное дело и в ходе следствия выяснилось, что судья Загатальского районного суда Ариф Исмаилов и его консультант Шахид Аллахвердиев при рассмотрении гражданского дела, находящегося в производстве суда, требовали взятку.

В связи с этим Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в отношении А.Исмаилова было выдвинуто обвинение по ст. 311.1 (получение взятки), а в отношении Ш.Аллахвердиева - по ст. 32.4, 312.1 (дача взятки, то есть предложение, заверение или передача должностному лицу прямо или косвенно, лично или через посредника) УК АР.

По этому делу также обвинялся Мамед Ягубов, являвшийся членом Коллегии адвокатов.