Житель Исмаиллы повесился из-за жены

Житель Исмаиллинского района повесился из-за жены.
Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошёл в селе Ашагыбаш.
Житель района Садияр Шюкюрлю повесился в строении во дворе своего дома.
По словам близких покойного, из-за частых внутрисемейных конфликтов жена покойного часто уходила в отцовский дом.
В последний раз мужчина отправился в дом тестя, чтобы вернуть жену, но та отказалась возвращаться. Разгневанный этим С.Шюкюрлю, вернувшись домой, совершил суицид.
Отметим, что пара состояла в браке 5 лет, у них малолетние дети.
По факту ведется разбирательство.
Valeh DadaşovАвтор новости