Житель Исмаиллы повесился из-за жены

Житель Исмаиллинского района повесился из-за жены.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошёл в селе Ашагыбаш.

Житель района Садияр Шюкюрлю повесился в строении во дворе своего дома.

По словам близких покойного, из-за частых внутрисемейных конфликтов жена покойного часто уходила в отцовский дом.

В последний раз мужчина отправился в дом тестя, чтобы вернуть жену, но та отказалась возвращаться. Разгневанный этим С.Шюкюрлю, вернувшись домой, совершил суицид.

Отметим, что пара состояла в браке 5 лет, у них малолетние дети.

По факту ведется разбирательство.