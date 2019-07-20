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Житель Исмаиллы повесился из-за жены

В Азербайджане муж повесился из-за жены

Житель Исмаиллинского района повесился из-за жены.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошёл в селе Ашагыбаш. 

Житель района Садияр Шюкюрлю повесился в строении во дворе своего дома.

По словам близких покойного, из-за частых внутрисемейных конфликтов жена покойного часто уходила в отцовский дом.

В последний раз мужчина отправился в дом тестя, чтобы вернуть жену, но та отказалась возвращаться. Разгневанный этим С.Шюкюрлю, вернувшись домой, совершил суицид.

Отметим, что пара состояла в браке 5 лет, у них малолетние дети.

По факту ведется разбирательство. 

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