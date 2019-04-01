В Азербайджане пропагандировавший наркотики исполнитель мейханы попался на марихуане - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Дополнено видео

*** 16:22

В последние дни в соцсетях и на некоторых интернет-сайтах распространился видеоролик с музыкальной мейханой, открыто пропагандирующей употребление наркотиков.

Как сообщает Report, в распространенном пресс-службой МВД заявлении в связи с этим говорится, что вопрос вызвал общественный резонанс и большое недовольство и протест различных слоев общества.

Согласно поручению руководства МВД, в связи с этим были приняты соответствующие меры. В результате было установлено, что исполнителем пропагандирующей наркотики мейханы является житель Сумгайыта Вугар Абдуллаев по прозвищу "Вугар Сяда", он был задержан сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции. Во время личного обыска у него была обнаружена марихуана, заполненная в папиросы "Беломорканал" и приготовленная для употребления. Было установлено, что В.Абдуллаев употребляет наркотики. Во время предварительного допроса он сообщил, что подготовил это видео несколько лет назад, заявил, что раскаялся в этом поступке и больше не будет совершать подобных действий.

Собранные по факту материалы будут направлены в городской суд для дачи юридической оценки.

Отметим, что в пропагандирующей употребление наркотических веществ мейхане, исполняемой В.Абдуллаевым, использовано слово "Казбек".