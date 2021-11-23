За нарушение требований карантина привлечено к ответственности 605 человек

"На сегодняшний день по 1 186 уголовным делам привлечено к ответственности 605 человек по фактам нарушения карантинного режима и создания реальной угрозы распространения заболеваний".

На сегодняшний день по 1 186 уголовным делам привлечено к ответственности 605 человек по фактам нарушения карантинного режима и создания реальной угрозы распространения инфекционных заболеваний.

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев.

По его словам, с марта прошлого года по сегодняшний день судами по этим уголовным делам в отношении 45 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 58 человек взяты под полицейский надзор, в отношении 502 человек избраны другие меры пресечения.