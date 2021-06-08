В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении врача

В районную прокуратуру поступила информация о том, что врач отделения травматологии Бардинской центральной районной больницы Хафиз Алиев, нарушив правила особого карантинного режима принял пациента в служебном кабинете, где находился больной коронавирусом

В районную прокуратуру поступила информация о том, что врач отделения травматологии Бардинской центральной районной больницы Хафиз Алиев, нарушив правила особого карантинного режима принял пациента в служебном кабинете, где находился больной коронавирусом.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Бардинского района.

В связи с указанной информацией прокуратурой Бардинского района была проведена проверка, возбуждено уголовное дело по статьям УК АР 139-1.1 (Нарушение противоэпидемиологического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов, повлекшее распространение заболеваний или создающее реальную опасность для распространения заболеваний) и 309.1 (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических или юридических лиц либо охраняемым законом интересам общества или государства).

В настоящее время по делу продолжается расследование.