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В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении еще двух армян

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении еще двух армян В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении еще двух армян.
Происшествия
6 июля 2021 г. 12:22
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении еще двух армян

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении еще двух армян.

Как сообщает Report, в отношении Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича возбуждено уголовное дело по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджана.

Предварительное расследование по уголовному делу уже завершено.

Материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело передано в производство судьи Али Мамедова.

Подготовительное заседание суда назначено на 14 июля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha iki erməni barəsində cinayət işi başlanıldı

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