В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении еще двух армян.
Как сообщает Report, в отношении Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича возбуждено уголовное дело по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджана.
Предварительное расследование по уголовному делу уже завершено.
Материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.
Уголовное дело передано в производство судьи Али Мамедова.
Подготовительное заседание суда назначено на 14 июля.