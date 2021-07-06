В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении еще двух армян

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении еще двух армян

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении еще двух армян.

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В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении еще двух армян. Как сообщает Report, в отношении Давтяна Давита Тиграни и Суджяна Геворга Рубеновича возбуждено уголовное дело по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджана. Предварительное расследование по уголовному делу уже завершено. Материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Уголовное дело передано в производство судьи Али Мамедова. Подготовительное заседание суда назначено на 14 июля. Подпишитесь на наш Telegram канал