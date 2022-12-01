В Азербайджане возбуждено 173 уголовных дела по фактам незаконной вырубки деревьев

В Азербайджане с начала года возбуждено 173 уголовных дела по фактам незаконных вырубок деревьев.

В Азербайджане с начала года возбуждено 173 уголовных дела по фактам незаконных вырубок деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Как сообщается, еще 99 дел связно с незаконным отловом рыбы и других водных животных и одно - в связи с браконьерством.

В то же время за нарушение требований лесного законодательства, правил пользования недрами земли и незаконную охоту, а также за нарушение правил хранения гражданского оружия в отношении 2 433 человек были применены административные санкции.