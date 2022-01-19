О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане в прошлом году в ДТП погибли 706 человек

В Азербайджане в прошлом году в ДТП погибли 706 человек В 2021 году в Азербайджане зарегистрировано 1 649 ДТП, в результате которых погибли 706, пострадали 1 452 человека.
Происшествия
19 января 2022 г. 16:57
В Азербайджане в прошлом году в ДТП погибли 706 человек

В 2021 году в Азербайджане зарегистрировано 1 649 ДТП, в результате которых погибли 706, пострадали 1 452 человека.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

По сравнению с 2020 годом количество происшествий увеличилось на 62 (+3,9%), погибших - на 10 (+1,4%), раненых - на 42 (+3%) человека. 514 ДТП произошли на территории Баку, в результате 211 человек погибли, 413 получили ранения. В результате проведенных расследований установлено, что 1 597 дорожно-транспортных происшествий произошли вследствие нарушения правил дорожного движения со стороны водителей.

В течение 2021 года зарегистрирован 721 случай наезда на пешеходов, что составляет 43,7% аварий по всей республике.

Из 706 погибших в результате ДТП (13 человек - дети в возрасте до 7 лет, 36 человек - в возрасте от 7 до 16 лет, 148 - женщины) 345 пешеходы, 184 - водители, 151 - пассажиры, 22 – велосипедисты и т.д.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda yol qəzalarında ölənlərin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

МВД об инциденте в детдоме между воспитателем и родителем ребенка
МВД об инциденте в детдоме между воспитателем и родителем ребенка
19 января 2022 г. 16:37
Госкомитет начал расследование по факту похищения школьницы в Тертере
Госкомитет начал расследование по факту похищения школьницы в Тертере
19 января 2022 г. 16:33
ANAMA создала общественные комитеты в селах, где присутствует минная угроза
ANAMA создала общественные комитеты в селах, где присутствует минная угроза
19 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
Возбуждено уголовное дело в отношении лиц, повредивших памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву
19 января 2022 г. 11:55
Отставной генерал МВД получил новую должность в министерстве
Отставной генерал МВД получил новую должность в министерстве
19 января 2022 г. 11:50
МВД обратилось к гражданам в связи с Днем всенародной скорби
МВД обратилось к гражданам в связи с Днем всенародной скорби
19 января 2022 г. 11:20
В результате ДТП в Баку погибли три человека
В результате ДТП в Баку погибли три человека
19 января 2022 г. 10:12
В Баку 20 января перекроют движение на некоторых дорогах
В Баку 20 января перекроют движение на некоторых дорогах
19 января 2022 г. 09:52
В Баку обнаружен труп 64-летнего мужчины
В Баку обнаружен труп 64-летнего мужчины
19 января 2022 г. 08:54
Задержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
ФотоЗадержаны повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву лица
19 января 2022 г. 08:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi