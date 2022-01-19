В Азербайджане в прошлом году в ДТП погибли 706 человек

В 2021 году в Азербайджане зарегистрировано 1 649 ДТП, в результате которых погибли 706, пострадали 1 452 человека.

В 2021 году в Азербайджане зарегистрировано 1 649 ДТП, в результате которых погибли 706, пострадали 1 452 человека.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

По сравнению с 2020 годом количество происшествий увеличилось на 62 (+3,9%), погибших - на 10 (+1,4%), раненых - на 42 (+3%) человека. 514 ДТП произошли на территории Баку, в результате 211 человек погибли, 413 получили ранения. В результате проведенных расследований установлено, что 1 597 дорожно-транспортных происшествий произошли вследствие нарушения правил дорожного движения со стороны водителей.

В течение 2021 года зарегистрирован 721 случай наезда на пешеходов, что составляет 43,7% аварий по всей республике.

Из 706 погибших в результате ДТП (13 человек - дети в возрасте до 7 лет, 36 человек - в возрасте от 7 до 16 лет, 148 - женщины) 345 пешеходы, 184 - водители, 151 - пассажиры, 22 – велосипедисты и т.д.