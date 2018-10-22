В Азербайджане в этом году 76 человек погибли в результате чрезвычайных происшествий

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Обнародована статистика чрезвычайных происшествий, отмеченных в Азербайджане за 9 месяцев этого года.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, в течение 9 месяцев 2018 года на территории республики произошло 13 570 событий природного и техногенного происхождения, что на 1959 случаев или же 17% превышает показатель соответствующего периода 2017 года.

В результате произошедших событий природного и техногенного характера погибли 76, пострадали 167 человек, удалось спасти 67 человек, 1267 эвакуированы.

Кроме того, в течение 9 месяцев этого года для тушения пожаров зафиксировано 13398 выездов.

Во время пожаров погибли 62, пострадали 127 человек, что, соответственно, на 23 человека ( 59%) и 38 человек ( 23%) уступает статистике аналогичного периода 2017 года.

В информации отмечается, что в течение 9 месяцев 2018 года на территории республики произошло 45 взрывов, что на 14 случае (24%) уступает статистике соответствующего периода прошлого года. В результате взрывов погибли 12, ранены 37 человек.

Хафиз Гейдаров