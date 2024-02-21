В Азербайджане в 2023 году сократилось число преступлений, связанных с наркотиками

В Азербайджане в 2023 году сократилось число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В Азербайджане в 2023 году сократилось число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете Госкомитета статистики, подготовленном на основе данных МВД.

Согласно данным, из 36 811 зарегистрированных за год в Азербайджане преступлений 10 057 или 27,3% были связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Это в свою очередь на 5,7% меньше, чем в 2022 году.

Установлена причастность 8 697 лиц к данным преступлениям, из них 35,6% (на 5% меньше в годовом исчислении) ранее привлекались к уголовной ответственности. Среди задержанных 98,1% были привлечены к уголовной ответственности.

Среди привлеченных к ответственности 70,6% были безработными и людьми без полного среднего или высшего образования, 2,8% составляли женщины.

В то же время 0,2% привлеченных к ответственности были несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет, 6% - от 18 до 24 лет, 15,9% - от 25 до 29 лет и 77,9% - 30 лет и старше.

Всего сотрудниками полиции за год было конфисковано 6343,4 кг наркотических средств и психотропных веществ, что на 26% больше, чем в 2022 году. Среди них 3823,7 кг марихуаны, 1939,3 кг героина, 261,2 кг опиума, 65,2 кг гашиша, гашишного масла и смолы, 0,5 кг кокаина, 253,5 кг других наркотиков и сильнодействующих веществ.