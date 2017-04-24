В Азербайджане свидетель арестован в зале суда

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу обвиняемого в мошенничестве Мохкема Гурбанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева в качестве свидетеля показания дал Насими Гусейнов.

При допросе на вопросы судьи он отвечал в грубой форме. Cудья Р.Алиев вынес решение об аресте Н.Гусейнова на 48 часов за неуважение к суду.

Затем в суд были приглашены сотрудники 22-го отделения полиции Насиминского РУП. Н.Гусейнова арестовали и увезли в отделение полиции.

Отметим, что М.Гурбанов обвиняется в мошенничестве по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупных размерах) УК.

В отношении М.Гурбанова не была избрана мера пресечения в виде ареста.

Н.Гусейнов проходит по уголовному делу как свидетель.