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    В Азербайджане свидетель арестован в зале суда

    На процессе под председательством Рауфа Алиева в качестве свидетеля показания дал Насими Гусейнов

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу обвиняемого в мошенничестве Мохкема Гурбанова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева в качестве свидетеля показания дал Насими Гусейнов.

    При допросе на вопросы судьи он отвечал в грубой форме. Cудья Р.Алиев вынес решение об аресте Н.Гусейнова на 48 часов за неуважение к суду.

    Затем в суд были приглашены сотрудники 22-го отделения полиции Насиминского РУП. Н.Гусейнова арестовали и увезли в отделение полиции.

    Отметим, что М.Гурбанов обвиняется в мошенничестве по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупных размерах) УК.

    В отношении М.Гурбанова не была избрана мера пресечения в виде ареста.

    Н.Гусейнов проходит по уголовному делу как свидетель. 

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