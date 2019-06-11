В Азербайджане скончался совершивший попытку самоубийства мужчина

В Исмайыллинском районе Азербайджана скончался мужчина, совершивший попытку самоубийства.

Как передаёт ширванское бюро Report, житель села Мюджафтаран Раджабалиев Рамиль Назим оглу (1984 года рождения) облился бензином и поджог себя.

Пострадавший был доставлен в тяжёлом состоянии сначала в Исмайыллинскую районную центральную больницу, а потом в одну из больниц в городе Баку. Несмотря на усилия врачей, сегодня пациент скончался.

Согласно информации, расставшийся с женой Раджабалиев пришёл в находящийся в районном центре дом тестя, чтобы повидаться с детьми. По словам родственников, он не смог увидеть детей, потому и поджог себя.

По факту ведётся расследование.