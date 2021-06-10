В Азербайджане скончался председатель суда

В Азербайджане скончался председатель суда.

В Азербайджане скончался председатель суда.

Как сообщает Report, в возрасте 63 лет после продолжительной болезни скончался председатель Джебраильского районного суда Мехман Нуриев.

Он похоронен на кладбище в Билясуварском районе.

М.Нуриев родился в 1958 году в Билясуварском районе. В 1984 году окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета и с того же года работал на различных должностях в органах прокуратуры и суда. M.Нуриев с 2020 года занимал должность председателя Джебраильского районного суда.