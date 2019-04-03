Пропагандировавший наркотики мейханист арестован

Прославившийся исполнением мейханы "Казбек" Вугар Абдуллаев по прозвищу "Вугар Сяда" был наказан в административном порядке.

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, решением Сумгайытского городского суда к нему был применен административный арест сроком на 30 суток.

В.Абдуллаев обвиняется в нарушении статьи 206 (Потребление наркотических средств, психотропных веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка наркотических средств, психотропных веществ не в целях сбыта, в количестве, необходимом для личного потребления) Кодекса административных правонарушений.

Напомним, что в последние дни в соцсетях и на некоторых интернет-сайтах распространился видеоролик с музыкальной мейханой, открыто пропагандирующей употребление наркотиков. В распространенном МВД заявлении в связи с этим говорится, что вопрос вызвал общественный резонанс и большое недовольство и протест различных слоев общества:

"Согласно поручению руководства МВД, в связи с этим были приняты соответствующие меры. В результате было установлено, что исполнителем пропагандирующей наркотики мейханы является житель Сумгайыта Вугар Абдуллаев по прозвищу "Вугар Сяда", он был задержан сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции.

Во время личного обыска у него была обнаружена марихуана, забитая в папиросы "Беломорканал", и готовая к употреблению. Было установлено, что В.Абдуллаев употребляет наркотики. Во время предварительного допроса он сообщил, что подготовил это видео несколько лет назад, заявил, что раскаялся в этом поступке и больше не будет совершать подобных действий".