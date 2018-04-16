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    В Азербайджане начался суд над гражданином Турции, обвиненном в членстве в FETÖ

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд по представлению министерства юстиции и генпрокуратуры Азербайджана в связи с передачей Турции находящегося там в розыске Мустафы Джейхана Яшароглу.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

    Судья сообщил, что у М.Джейхана нет удостоверения личности.

    Мустафа Джейхан сообщил, что не получал уведомления от суда и пожелал присутствия на суде своего адвоката Турала Эминова.

    Он отметил, что прибыл в Азербайджанскую Республику законным путем: 

    "У меня есть документ с разрешением на проживание в Грузии. Когда я приехал в Азербайджан, чтобы просить убежища, был незаконно арестован в Газахе".

    По словам М.Джейхана, он не является членом какой-либо террористической организации:

    "Я получил убежище и у ООН".

    Судья отметил, что в связи с этим будет направлен запрос в ООН.

    Очередное заседание суда назначено на 19 апреля.

    Отметим, что М.Джейхан обвиняется в том, что он является членом террористической организации Фетхуллаха Гюлена, в своей стране он объявлен в розыск. Он был задержан в апреле прошлого года при попытке незаконного пересечения грузино-азербайджанской границы.

    Решение Газахского районного суда он был приговорен к 1 году заключения по обвинению в незаконном пересечении границ АР.

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