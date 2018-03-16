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    В Азербайджане минувшим днем задержаны 23 находящихся в розыске лица

    В автоавариях 2 человека погибли, 4 пострадали

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Обнародована статистика зарегистрированных органами внутренних дел преступлений и происшествий с 15 по 16 марта.

    Как сообщает Report, органами внутренних дел республики было зарегистрировано 91 преступление, 14 из которых раскрыты по "горячим следам".

    Были раскрыты 8 ранее не завершенных дел. 23 находившихся в розыске лица были задержаны и переданы по назначению.

    На автомобильных дорогах республики зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 2, пострадали 4 человека.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с оборотом наркотических средств.

    Задержаны 20 лиц, подозреваемых в совершении преступления.

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