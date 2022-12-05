О нас

В Азербайджане из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотиков

В Азербайджане из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотиков С начала 2022 года сотрудниками органов внутренних дел из незаконного оборота изъято 3 тонны 320 кг различных наркотических средств и 323 кг психотропных веществ.
Происшествия
5 декабря 2022 г. 15:11
В Азербайджане из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотиков

С начала 2022 года сотрудниками органов внутренних дел из незаконного оборота изъято 3 тонны 320 кг различных наркотических средств и 323 кг психотропных веществ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД задержали столичного жителя Ильхама Самедова по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков. В его доме, расположенном на территории Сураханского района, было обнаружено и изъято 24 кг наркотиков (7 кг героина, 8 кг марихуаны, 6 кг метамфетамина и 3 кг гашиша).

Ильхам Самедов сообщил, что наркотические средства и психотропные вещества были ввезены на территорию страны контрабандным путем, и что он доставил их в Баку с целью передачи другим членам банды, личности которых устанавливаются. В результате проведенных разбирательств было установлено, что И.Самедов является одним из основных поставщиков наркотиков на территории страны.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР, в отношении Ильхама Самедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других членов наркосети.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBu il Azərbaycanda 3 tondan çox narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Экслюзивные новости

Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi