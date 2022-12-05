В Азербайджане из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотиков

С начала 2022 года сотрудниками органов внутренних дел из незаконного оборота изъято 3 тонны 320 кг различных наркотических средств и 323 кг психотропных веществ.

С начала 2022 года сотрудниками органов внутренних дел из незаконного оборота изъято 3 тонны 320 кг различных наркотических средств и 323 кг психотропных веществ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД задержали столичного жителя Ильхама Самедова по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков. В его доме, расположенном на территории Сураханского района, было обнаружено и изъято 24 кг наркотиков (7 кг героина, 8 кг марихуаны, 6 кг метамфетамина и 3 кг гашиша).

Ильхам Самедов сообщил, что наркотические средства и психотропные вещества были ввезены на территорию страны контрабандным путем, и что он доставил их в Баку с целью передачи другим членам банды, личности которых устанавливаются. В результате проведенных разбирательств было установлено, что И.Самедов является одним из основных поставщиков наркотиков на территории страны.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР, в отношении Ильхама Самедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других членов наркосети.