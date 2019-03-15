В Азербайджане арестованы двое должностных лиц - ОФИЦИАЛЬНО

В Азербайджане арестованы двое должностных лиц.

В поступившей в Report совместной информации Судебно-правового совета и Генпрокуратуры говорится, что в рамках мер по повышению эффективности правосудия уделяется особое внимание повышению чувства ответственности судей, устранению коррупции и других негативных явлений, вызывающих справедливое недовольство граждан.

Только за последнее время Судебно-правовым советом в связи с фактами коррупции освобождены от занимаемой должности или прекращены полномочия 9 судей.

В Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре были направлены материалы в отношении судьи Закатальского районного суда Арифа Исмаилова, полномочия которого были прекращены за грубое нарушение требований законодательства и создание условий для коррупции.

По материалам было возбуждено уголовное дело и в ходе следствия выяснилось требование взятки судьей Закатальского районного суда Арифом Исмаиловым и его консультантом Шахидом Аллахвердиевым.

В связи с этим Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в отношении А.Исмаилова было выдвинуто обвинение по ст. 311.1 (получение взятки), а в отношении Ш.Аллахвердиева - по ст. 32.4, 312.1 (дача взятки, то есть предложение, заверение или передача должностному лицу прямо или косвенно, лично или через посредника).

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности виновных лиц продолжаются.