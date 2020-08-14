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В Азербайджане арестованы два пациента с COVID-19

В Азербайджане арестованы два пациента с COVID-19 "Лица, создающие условия для заражения других, будут привлечены к уголовной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством"
Происшествия
14 августа 2020 г. 14:58
В Азербайджане арестованы два пациента с COVID-19
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Выявлены и задержаны лица, которые зная о своем заражении COVID-19, не соблюдали правила самоизоляции и способствовали распространению этого вируса в окружающую среду.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана. 

В результате проведенной сотрудниками полиции операции с соблюдением санитарно-гигиенических правил, были выявлены и задержаны жители Сальянского района Анар Велиев, Мамед Агаев, его сын Эльвин Агаев и жительница Кюрдамирского района Гюлойша Ахмедова. 

По факту в отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса. Решением суда в отношении Анара Велиева и Эльвина Агаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Министерство внутренних дел в настоящее время требует от лиц, получающих лечение от COVID-19 и находящихся под контролем врача, строго соблюдать правила самоконтроля.

"Сообщаем, что лица, нарушившие эти правила и создающие условия для заражения других, будут привлечены к уголовной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством", - говорится в заявлении МВД.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda iki COVID-19 xəstəsi həbs edildi

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