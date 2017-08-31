В Астаре подростка сбил автомобиль

Астара. 31 августа. REPORT.AZ/ В Астаринском районе 13-летнего подростка сбила машина.

Как сообщает южное бюро Report, местный житель Аллахверди Руслан оглу Агаев 2004 г.р. внезапно вышел на дорогу автомобиля "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным номером 90-CS-481, управляемый астаринцем Явером Шихали оглу Мамедовым.

Водитель сразу же доставил тяжело раненного 13-летнего подростка в Астаринскую центральную районную больницу. В медицинском учреждении А.Агаеву была оказана первая медицинская помощь. Однако из-за тяжелого состояния его пришлось увезти в Лянкяранскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.