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    В Астаре подростка сбил автомобиль

    Его состояние остается тяжелым

    Астара. 31 августа. REPORT.AZ/ В Астаринском районе 13-летнего подростка сбила машина.

    Как сообщает южное бюро Report, местный житель Аллахверди Руслан оглу Агаев 2004 г.р. внезапно вышел на дорогу автомобиля "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным номером 90-CS-481, управляемый астаринцем Явером Шихали оглу Мамедовым.

    Водитель сразу же доставил тяжело раненного 13-летнего подростка в Астаринскую центральную районную больницу. В медицинском учреждении А.Агаеву была оказана первая медицинская помощь. Однако из-за тяжелого состояния его пришлось увезти в Лянкяранскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование. 

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