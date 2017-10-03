В Ахмедлы произошла авария, сбит пожилой мужчина

3 октября, 2017 09:34

© Foto: Report.az Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ На территории Хатаинского района Баку автомобиль сбил пожилого мужчину. Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Ахмедлы на улице Рамиза Гулиева. Переходившего дорогу в непредназначенном для пешеходов месте Арифа Яхья оглу Алиева 1950 г.р. сбил легковой автомобиль. Водитель доставил пострадавшего в больницу. Нарушитель был задержан сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.