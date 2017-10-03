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    В Ахмедлы произошла авария, сбит пожилой мужчина

    Пешеход был сбит на участке дороги без пешеходных полос© Foto: Report.az

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ На территории Хатаинского района Баку автомобиль сбил пожилого мужчину.

    Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Ахмедлы на улице Рамиза Гулиева.

    Переходившего дорогу в непредназначенном для пешеходов месте Арифа Яхья оглу Алиева 1950 г.р. сбил легковой автомобиль.

    Водитель доставил пострадавшего в больницу. 

    Нарушитель был задержан сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.

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