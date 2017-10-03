В Ахмедлы произошла авария, сбит пожилой мужчина

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ На территории Хатаинского района Баку автомобиль сбил пожилого мужчину.
Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Ахмедлы на улице Рамиза Гулиева.
Переходившего дорогу в непредназначенном для пешеходов месте Арифа Яхья оглу Алиева 1950 г.р. сбил легковой автомобиль.
Водитель доставил пострадавшего в больницу.
Нарушитель был задержан сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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