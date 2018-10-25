В Агстафе задержан пастух, угрожавший найденным пистолетом фермеру

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Агстафинском районе задержан пастух, угрожавший смертью фермеру.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что 27 июля пришедший на ферму в селе Салоглу Агстафинского района житель села Гыраг Кясямян Абиль Алиев на почве конфликта пригрозил владельцу фермы Джамилю Алиеву, что убьет его из пистолета. Когда Дж.Алиев пытался отобрать пистолет, прозвучал выстрел, пострадавших нет.

В результате принятых мер А.Алиев был задержан сотрудниками полиции, изъят пистолет с обоймой, в которой находились 3 патрона, а также одна гильза, установлено, что при задержании он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе следствия выяснилось, что А.Алиев нашел этот пистолет в шкафу на ферме на территории села Пойлу, принадлежащей жителю города Агстафа Гурбану Юсифову, где он работал.

Г.Юсифов был задержан сотрудниками Агстафинского РОП. Он сказал, что нашел указанный пистолет марки "Беретта 1934".

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК.

Оба мужчины привлечены к уголовной ответственности.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия.