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В Агстафе арестована женщина, обвиняемая в убийстве спящего мужа

В Агстафе арестована женщина, обвиняемая в убийстве спящего мужа В Агстафинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве спящего мужа топором.
Происшествия
5 января 2022 г. 18:50
В Агстафе арестована женщина, обвиняемая в убийстве спящего мужа

В Агстафинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве спящего мужа топором.

Об этом Report сообщили в Агстафинской районной прокуратуре.

По данному факту прокуратурой Агстафинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Айнур Абдуллаева привлечена в качестве обвиняемой, в ее отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Необходимые следственные действия по делу продолжаются.

Отметим, что подозреваемая в совершении убийства Айнур Абдуллаева 1985 года рождения призналась в содеянном, добровольно явившись в отделение полиции Агстафинского района. Женщина призналась, что убила супруга Эльвина Мубариз оглу Абдуллаева 1984 года рождения на почве внутрисемейного конфликта.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada ərini balta ilə öldürməkdə təqsirləndirilən qadın həbs olunub, cinayət işi başlanılıb

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