В Агстафе арестована женщина, обвиняемая в убийстве спящего мужа

В Агстафинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве спящего мужа топором.
Об этом Report сообщили в Агстафинской районной прокуратуре.
По данному факту прокуратурой Агстафинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.
Айнур Абдуллаева привлечена в качестве обвиняемой, в ее отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Необходимые следственные действия по делу продолжаются.
Отметим, что подозреваемая в совершении убийства Айнур Абдуллаева 1985 года рождения призналась в содеянном, добровольно явившись в отделение полиции Агстафинского района. Женщина призналась, что убила супруга Эльвина Мубариз оглу Абдуллаева 1984 года рождения на почве внутрисемейного конфликта.