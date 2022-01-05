В Агстафе арестована женщина, обвиняемая в убийстве спящего мужа

В Агстафинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве спящего мужа топором.

В Агстафинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве спящего мужа топором.

Об этом Report сообщили в Агстафинской районной прокуратуре.

По данному факту прокуратурой Агстафинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Айнур Абдуллаева привлечена в качестве обвиняемой, в ее отношении решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Необходимые следственные действия по делу продолжаются.

Отметим, что подозреваемая в совершении убийства Айнур Абдуллаева 1985 года рождения призналась в содеянном, добровольно явившись в отделение полиции Агстафинского района. Женщина призналась, что убила супруга Эльвина Мубариз оглу Абдуллаева 1984 года рождения на почве внутрисемейного конфликта.