В Агджебеди 24-летний юноша умер на операционном столе

Баку. 21июля. REPORT.AZ/ В Агджебединской районной центральной больнице произошел летальный случай.

Как передает карабахское бюро Report, житель села Ахмедагалы Агдамского района Сулейманов Эльчин Исмихан оглу 1993 г.р. обратился в Агджебединскую РЦБ в растяжением кишечника.

Врачи 3 месяца назад провели ему операцию. Первая операция оказалась безуспешной. После 24-летний юноша в течение 17 дней был трижды прооперирован.

Члены семьи утверждают, что Э.Сулейманов скончался из-за большой кровопотери во время последней операции, вернее, из-за халатности врачей.

Факт расследуется Агджебединской районной прокуратурой.