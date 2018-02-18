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    В Агдаше машина с семьей упала в водный канал, водитель погиб

    Состояние матери и дочки тяжелое

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ На территории села Леки на участке дороги Баку-Газах Агдашского района автомобиль марки «Мерседес» упал в канал.

    Как передает западное бюро Report, во время инцидента в машине находились трое челнов одной семьи.

    19-летняя мать Гумбатзаде Масуме бахруз гызы и её 6-месячная дочь Гумбатзаде Сельджан орудж гызы были вытащены спасателями из воды и доставлены в больницу.

    Раненные были доставлены в Агдашскую центральную больницу служебным автомобилем сотрудников ДПС. Они обе размещены в реанимационном отделении. Их состояние оценивается как тяжелое. 

    Главу семейства, который управлял автомобилем, вытащить из воды не удалось.

    Члены семьи являются жителями Нахчывана. Инцидент произошел, когда они направлялись из Баку в Газах.

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