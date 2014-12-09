​В Абшеронском районе произошел взрыв - пострадали два человека

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В частном дворе в Абшеронском районе произошел взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), во время покраски жителями Хырдалана Этимадом Исмайловым и его братом Азизом Исмайловым дверей в доме местного жителя Тариэля взорвался компрессор. Взрыв сопровождался пожаром. Получившие ожоги различной степени тяжести Этимад и Азиз Исмайловы помещены в больницу.

Расследование по факту продолжается.