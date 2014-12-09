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    ​В Абшеронском районе произошел взрыв - пострадали два человека

    По факту ведется расследование

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В частном дворе в Абшеронском районе произошел взрыв. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), во время покраски жителями Хырдалана Этимадом Исмайловым и его братом Азизом Исмайловым дверей в доме местного жителя Тариэля взорвался компрессор. Взрыв сопровождался пожаром. Получившие ожоги различной степени тяжести Этимад и Азиз Исмайловы помещены в больницу.

    Расследование по факту продолжается. 

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