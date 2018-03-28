В Абшеронском районе столкнулись два автомобиля, пострадали 5 членов одной семьи

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ На территории поселка Сарай Абшеронского района произошло ДТП, в результате которого пострадало 5 человек, двое из которых дети.

Как передает Report, на шоссе Баку – Сумгайыт, на территории поселка Сарай, автомобиль марки "Нива" врезался в автомобиль марки ВАЗ – 2106, припаркованный у обочины дороги.

В результате столкновения пассажиры ВАЗ – 2106, Мамедова Лейли Вели гызы, 1968 года рождения, Мамедов Октай Иса оглы, 1964 года рождения, Мамедова Айтадж Метлеб гызы, 1998 года рождения, Мамедова Лейли Эльнур гызы, 2014 года рождения и 9-ти месячный Мамедов Октай Эльнур оглы получили повреждения различной тяжести и были размещены в Клинический медицинский центр № 1.

По полученным от врачей данным, состояние Л. Мамедовой, 1968 года рождения, тяжелое.

Сотрудники Абшеронского РУП назначили авто-техническую экспертизу по факту.