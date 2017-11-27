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    В Абшеронском районе сбивший пешехода водитель впал в шоковое состояние

    Оба доставлены в больницу© "Report"

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Масазыр Абшеронского района произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

    Как сообщает Report, переходившая дорогу Ибрагимли Арзу Аваз гызы 1975 г.р. была сбита легковым автомобилем марки "Мерседес".

    Водитель не смог оказать помощь пострадавшей. С помощью вызванных на место аварии сотрудников дорожной патрульной службы водитель и пострадавшая были доставлены в больницу. По словам врачей, во время аварии водитель впал во временное состояние шока. После оказания водителю первой помощи он был доставлен в Абшеронское районной управление полиции.

    Факт расследуется.

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