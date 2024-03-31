В Абшеронском районе обнаружена боевая граната

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Гюздек Абшеронского района.
Об этом
Совместно с оперативной группой по разминированию Службы спасения особого риска и сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия были обнаружены граната "Ф-1" и запал УЗРГМ, пригодных для боевого применения.
Отмечается, что боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы.