В Абшеронском районе обнаружена боевая граната

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Гюздек Абшеронского района.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Гюздек Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Совместно с оперативной группой по разминированию Службы спасения особого риска и сотрудниками правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия были обнаружены граната "Ф-1" и запал УЗРГМ, пригодных для боевого применения.

Отмечается, что боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы.