На Абшероне молодой парень получил ножевые ранения посреди улицы

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошел случай суицида.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован рядом с рынком в городе Хырдалан.

Так, Захид Махир оглу Гасанзаде 1992 г.р. вышел из дома и посреди улицы получил ножевые ранения со стороны неизвестного или неизвестных лиц. Он был помещен в больницу.

Мать З. Гасанзаде сообщила в полицию, что до происшествия сын говорил ей о том, что был приглашен на встречу в кафе. По факту Абшеронское РУП проводит расследование.