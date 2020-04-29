​В Абшероне без вести пропал 19-летний молодой человек

Амин Абдыев https://report.az/storage/news/6778cb0f4bb338ac918a95fa86aec754/6b96ed37-c68e-4aad-8018-9ea04e1722ef_292.jpg

Молодой человек из Абшеронского района, вот уже несколько дней, как пропал.

Как передает Report, Абдыев Амин Рамин оглы, 2001 года рождения, проживающий в поселке Хырдалан, на 9-й улице, 22, 25 апреля вышел из своего дома и не вернулся.

Он был одет в спортивный костюм, в рубашку с короткими рукавами и красные кроссовки. Его родственники обратились в Абшеронское районное управление полиции по поводу его исчезновения.

Всех, кто видел или имеет какую-либо информацию о молодом человеке на фотографии, просим связаться по номеру по следующим номерам: (055) 792-06-06, (070) 618-15-48.