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В Абшероне без вести пропал 19-летний молодой человек

​В Абшероне без вести пропал 19-летний молодой человек

Амин Абдыев

Молодой человек из Абшеронского района, вот уже несколько дней, как пропал.

Как передает Report, Абдыев Амин Рамин оглы, 2001 года рождения, проживающий в поселке Хырдалан, на 9-й улице, 22, 25 апреля вышел из своего дома и не вернулся.

Он был одет в спортивный костюм, в рубашку с короткими рукавами и красные кроссовки. Его родственники обратились в Абшеронское районное управление полиции по поводу его исчезновения.

Всех, кто видел или имеет какую-либо информацию о молодом человеке на фотографии, просим связаться по номеру по следующим номерам: (055) 792-06-06, (070) 618-15-48.

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