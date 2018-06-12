Установлены имена всех трех членов одной семьи, погибших в аварии в Гарадаге - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Установлены имена еще двух членов одной семьи, погибших в аварии в результате тяжелого ДТП на территории Гарадагского района Баку.

Как сообщает местное бюро Report, в результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончались Гюльнар Забит гызы Исмайлова 1996 г.р. и ее 4-летний сын Мустафа Исмайлов.

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Уточнено имя одного из погибших во результате тяжелого ДТП в Гарадагском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В сообщении говорится, что по поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях информации, в Гарадагском районе Баку столкнулись грузовик марки "Камаз" и легковой автомобиль марки ВАЗ. Прибывшие на место происшествия спасатели Службы спасения особого риска извлекли из деформированного транспортного средства тело водителя легкового автомобиля Шахмурадова Рахида Имадеддин оглы 1967 г.п. и передали по назначению.

Отметим, что ранее сообщалось о тяжелом ДТП на территории Гарадагского района Баку.

Согласно информации местного бюро Report, на дороге из Сумгайыта в Гарадаг столкнулись грузовик марки "Камаз" и легковой автомобиль марки ВАЗ-2106.

Превысивший скорость грузовик подмял под себя легковой автомобиль. В результате погибли находившиеся в ВАЗ-2106 члены одной семьи - мать, отец и их ребенок.

Факт расследуется.