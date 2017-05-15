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Мингячевир. 15 мая. REPORT.AZ Установлена личность обнаруженного в городе Мингячевире обгоревшего трупа.

Как выяснило ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на улице 20 Января в 4-этажном старом строении напротив здания №18.

В результате медицинской экспертизы и оперативных действия сотрудников полиции были установлены причины произошедшего и личность погибшего. Стало известно, что обнаруженное тело принадлежало 57-летнему Исмаилу Ибишову, прописанному по адресу ул. 20 Января, 31. Он вел отшельническую жизнь. В связи с этим отношения с супругой и двумя детьми были холодными.

И. Ибишов постоянно ночевал по указанному адресу. В ночь случившегося он употреблял алкогольный напиток неизвестного происхождения. В результате он скончался от отравления алкоголем, не получив помощи. В момент употребления алкоголя на него попал уголь от разведенного костра и его тело загорелось.

Отметим, что после окончания расследования тело И. Ибишова было предано земле.