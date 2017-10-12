Украдены деньги женщины, собиравшейся внести оплату за приобретенную квартиру в Kristal Abşeron MTK

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В городе Хырдалан украдены деньги женщины, собиравшейся внести оплату за приобретенную квартиру.

Об этом Report сообщила проживающая в здании, построенном Kristal Abşeron MTK, Хадиджа Арзум гызы Каримова.

Она сообщила, что забыла кошелек с деньгами на скамейке во дворе здания на проспекте Гейдара Алиева, в котором проживает. После обращения в полицию ее кошелек был найден, однако она увидела, что в кошельке отсутствуют 550 манатов. Х. Каримова сообщила, что эти деньги нужны ей для взноса за приобретенную в кредит квартиру. Сотрудники охраны после просмотра кадров с камер видеонаблюдения стали свидетелями того, что кошелек Х. Каримовой был взят проживающей по соседству женщиной.

Сотрудники Report (корреспондент и оператор) отправились по данному адресу для того, чтобы выяснить подробности инцидента. Встретившие представителей прессы жители дома и охранники жилого комплекса препятствовали съемкам и наряду с этим вступили в рукопашную с журналистами. Ситуация дошла до того, что для обеспечения безопасности съемочной группы на место прибыли сотрудники Абшеронского районного управления полиции. Только после этого подвергшиеся нападению журналисты смогли завершить свою работу.

По факту сотрудниками Абшеронского районного управления полиции была получена объяснительная женщины, подозреваемой в совершении кражи, расследование продолжается.